الوفد على صفيح ساخن.. سر فيديوهات صفقة الآثار.. اجتماع طارئ للهيئة العليا.. وقيادى بالحزب: تشكيل لجنة تقصي حقائق

أزمة جديدة ضربت حزب الوفد بعد نشر فيديوهات صفقة الآثار التى كان يتفق عليها أحد أعضائه داخل مقر الحزب ما أثار غضب الجميع من الأعضاء والقيادات داخل بيت الأمة.

تفاصيل فيديوهات الوفد المسربة

وكشفت مصادر في حزب الوفد عن سر اشتعال أزمة في بيت الأمة منذ أمس الأحد ولفت إلى أن هناك عضوا في الحزب نشر فيديوهات تخص أشخاص داخل الحزب وأن هذا العضو تم فصله أكثر من مرة من الحزب.

أزمة جديدة فى حزب الوفد



وأضافت المصادر لـ"فيتو" أن أعضاء الهيئة العليا فى الاجتماع الماضى أجمعوا على فصل هذا الشخص من الحزب بسبب سبه لعدد كبير من الأعضاء.

وأشارت المصادر الى أن هذا العضو نشر فيديوهات لأشخاص وهم يتفقون على صفقة آثار داخل الحزب وقام هذا العضو بتصويرهم وهم داخل الحزب.



واستكملت المصادر لـ"فيتو": بعد نشر الفيديوهات قال العضو إنه كان مخطوفا وأجبر على أن يقول إن الواقعة تمت داخل الحزب وأكد أن تليفونه سرق منه.

ولفت إلى أن الهيئة العليا دعت لاجتماع عاجل غدا لفصل الأعضاء المخالفين واتخاذ إجراءات عاجلة.



اجتماع طارىء لعليا الوفد

ودعا أعضاء الهيئة العليا فى حزب الوفد إلى اجتماع طارئ للحزب غدا الثلاثاء لمناقشة أزمة نشر فيديوهات لبعض الأعضاء.



وبحسب مصادر، من المتوقع أن تتخذ الهيئة العليا للحزب غدا قرارات بفصل عدد من الأعضاء الذين نشروا الفيديوهات وقاموا بالسب والقذف، والتحقيق فيما نشر والوقوف على تداعيات الأمر فى بيت الأمة.

تشكيل لجنة تقصى حقائق

فيما كشف عصام الصباحى عضو الهيئة العليا والقيادى فى حزب الوفد أنه سيتم إجراء تحقيق من خلال لجنة من الحزب حول فيديوهات صفقة الآثار.



وأضاف القيادى فى حزب الوفد لـ"فيتو": "سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق من الحزب لكشف ملابسات الأمر واتخاذ القرارات، وتم تحرير محضر أيضا فى قسم الشرطة من قبل المدعو أسامة الجزيرى، والمخطىء سيتم محاسبته وفقا للائحة الحزب الداخلية".



وتابع الصباحى: "أسامة الجزيرى مفصول من الحزب بقرار من الهيئة العليا، والفيديو المصور قديم، كما أن الحزيرى أكد أنه لم يقم بالتصوير".



