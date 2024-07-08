قيادى بالوفد عن فيديوهات صفقة الآثار: تشكيل لجنة تقصي حقائق

كشف عصام الصباحى عضو الهيئة العليا والقيادى فى حزب الوفد أنه سيتم إجراء تحقيق من خلال لجنة من الحزب حول فيديوهات صفقة الآثار.

وأضاف القيادى فى حزب الوفد لـ"فيتو": "سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق من الحزب لكشف ملابسات الأمر واتخاذ القرارات، وتم تحرير محضر أيضا فى قسم الشرطة من قبل المدعو أسامة الجزيرى، والمخطىء سيتم محاسبته وفقا للائحة الحزب الداخلية".



وتابع الصباحى: "أسامة الجزيرى مفصول من الحزب بقرار من الهيئة العليا، والفيديو المصور قديم، وأسامة الحزيرى أكد أنه لم يقم بالتصوير".

أزمة جديدة فى حزب الوفد

وكشفت مصادر في حزب الوفد عن سر اشتعال أزمة في بيت الأمة منذ أمس الأحد، لافتة إلى أن هناك عضو في الحزب نشر فيديوهات تخص أشخاص داخل الحزب وأن هذا العضو تم فصله أكثر من مرة .

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن أعضاء الهيئة العليا فى الاجتماع الماضى أجمعوا على فصل هذا الشخص من الحزب بسبب سبه لعدد كبير من الأعضاء.

وأشارت المصادر الى أن هذا العضو نشر فيديوهات لأشخاص وهم يتفقون على صفقة آثار داخل الحزب وقام بتصويرهم وهم داخل الحزب.



واستكملت المصادر: بعد نشر الفيديوهات قال العضو أنه كان مخطوفا وأجبر على أن يقول أن الواقعة داخل الحزب وأكد أن تليفونه سرق منه

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة العليا دعت لاجتماع عاجل غدا لفصل الأعضاء المخالفين واتخاذ إجراءات عاجلة.