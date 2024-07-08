مصادر تكشف سر فيديوهات صفقة الآثار داخل حزب الوفد

كشفت مصادر في حزب الوفد عن سر اشتعال أزمة في بيت الأمة منذ أمس الأحد ولفتت إلى أن هناك عضو في الحزب نشر فيديوهات تخص أشخاص داخل الحزب وأن هذا العضو تم فصله أكثر من مرة من الحزب.

أزمة جديدة فى حزب الوفد

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن أعضاء الهيئة العليا فى الاجتماع الماضى أجمعوا على فصل هذا الشخص من الحزب بسبب سبه لعدد كبير من الأعضاء، وأشارت المصادر الى أن هذا العضو نشر فيديوهات لأشخاص وهم يتفقون على صفقة آثار داخل الحزب وقام هذا العضو بتصويرهم وهم داخل الحزب.

واستكملت المصادر لـ"فيتو": أنه بعد نشر الفيديوهات قال العضو أنه كان مخطوفا وأجبر على أن يقول أن الواقعة داخل الحزب وأكد أن تليفونه سرق منه لافتا إلى أن الهيئة العليا دعت لاجتماع عاجل غدا لفصل الأعضاء المخالفين واتخاذ إجراءات عاجلة.