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أخبار مصر

قرار جديد حول أزمة اتحاد العمال ووزير العمل السابق

الإتحاد العام لنقابات
الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،فيتو

كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد لعمال مصر عن إجراء وقرار جديد اتخذه الاتحاد العام وذلك بعد حدوث أزمة بين وزير العمل السابق حسن شحاتة والاتحاد على تولي رئاسة الاتحاد.

وقال البدوي عبر صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" أن  الاتحاد قرر الدعوة لعقد جمعية عمومية خلال شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اختيار عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد لتسيير أعمال الاتحاد لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس اتحاد عمال مصر؛ لاستكمال الدورة النقابية خلفًا لـ محمد جبران، رئيس الاتحاد، والذي تولّى الحقيبة الوزارية للعمل.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا أمس  حول ما أثير خلال الفترة الماضية بأحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة للعودة إلي رئاسة الاتحاد بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد بحقيبة وزارة العمل.

وأكد الاتحاد في البيان أن حسن شحاتة وزير العمل السابق يروج بأن لديه فتوى قانونية من وزارة العمل بأحقيته بتولي رئاسة الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أنه قام بمخاطبة الوزارة بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقيته بذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد بأنه قد أصدرت فتوى قانونية تقول فيها يحق لوزير العمل السابق العودة لرئاسة الاتحاد.

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