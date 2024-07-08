آخر تطورات أزمة اتحاد عمال مصر ووزير العمل السابق

أكد مصدر مسئول باتحاد عمال مصر أن الاتحاد سيقوم بتقنين أوضاعه بعد رد الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول ما أثير بشأن أحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة عودته لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى من عدمه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إنه فور رد الجمعية العمومية للفتوي سيعقد مجلس الإدارة اجتماع وجمعية عمومية يتم من خلالها اختيار رئيس اتحاد للعمال لاستكمال المدة الباقية حتى 2026.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد أمس في اجتماع طارئ له تكليف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد بتسيير أعمال الاتحاد لحين رد الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة.

كما أكد حسن شحاتة وزير العمل السابق في تصريحات لـ فيتو أنه سيتوجه اليوم الاثنين لمباشرة مهامه كرئيس لاتحاد عمال مصر مستندًا لقانون التنظيم النقابي والذي يؤكد أحقيته في العودة لمنصبه كرئيس لاتحاد عمال مصر خاصة وأن مدتها في رئاسة الاتحاد لم تنتهي.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس حول ما أثير خلال الفترة الماضية بأحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة للعودة إلي رئاسة الاتحاد بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد بحقيبة وزارة العمل.

وأكد الاتحاد في البيان أن حسن شحاتة وزير العمل السابق يروج بأن لديه فتوى قانونية من وزارة العمل بأحقيته بتولي رئاسة الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أنه قام بمخاطبة الوزارة بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقيته بذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد بأنه قد أصدرت فتوى قانونية تحق لوزير العمل السابق العودة لرئاسة الاتحاد.