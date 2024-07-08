الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

آخر تطورات أزمة اتحاد عمال مصر ووزير العمل السابق

اتحاد عمال مصر،فيتو
اتحاد عمال مصر،فيتو

أكد مصدر مسئول باتحاد عمال مصر أن الاتحاد سيقوم بتقنين أوضاعه بعد رد الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول ما أثير بشأن أحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة عودته لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى من عدمه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إنه فور رد الجمعية العمومية للفتوي سيعقد مجلس الإدارة اجتماع وجمعية عمومية يتم من خلالها اختيار رئيس اتحاد للعمال لاستكمال المدة الباقية حتى 2026.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد أمس في اجتماع طارئ له تكليف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد بتسيير أعمال الاتحاد لحين رد الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة.

كما أكد حسن شحاتة وزير العمل السابق في تصريحات لـ فيتو  أنه سيتوجه اليوم الاثنين لمباشرة مهامه كرئيس لاتحاد عمال مصر مستندًا لقانون التنظيم النقابي والذي يؤكد أحقيته في العودة لمنصبه كرئيس لاتحاد عمال مصر خاصة وأن مدتها في رئاسة الاتحاد لم تنتهي.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس  حول ما أثير خلال الفترة الماضية بأحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة للعودة إلي رئاسة الاتحاد بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد بحقيبة وزارة العمل.

وأكد الاتحاد في البيان أن حسن شحاتة وزير العمل السابق يروج بأن لديه فتوى قانونية من وزارة العمل بأحقيته بتولي رئاسة الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أنه قام بمخاطبة الوزارة بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقيته بذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد بأنه قد أصدرت فتوى قانونية تحق لوزير العمل السابق العودة لرئاسة الاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجمعية العمومية للفتوي والتشريع وزارة العمل نقابات عمال مصر وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل

مواد متعلقة

بيان عاجل لاتحاد عمال مصر بشأن أزمة حسن شحاتة

هل يعود وزير العمل السابق لمنصبه رئيسا لاتحاد عمال مصر؟

عيد العمال 2024، محمد جبران يهدى الرئيس السيسى درع عمال مصر

نقابة البناء والأخشاب: عمال مصر على مر التاريخ لهم مواقف وطنية مشرفة

الأكثر قراءة

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

إصابات وصدمة نفسية، سبب عدم حضور شيرين للنيابة للاستماع لأقوالها بواقعة حسام حبيب

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

أول رد من شوبير على اتهامه بالتسبب في أزمة نفسية لأحمد رفعت

أخبار مصر: محمد رمضان يصفع شابا على وجهه، كارثة مالية تنتظر شيرين عبد الوهاب، أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

النقض تنظر طعن قاضي وشريكه على حكم إعدامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال

محمد رمضان يصفع شابا على وجهه بسبب موبايل (صور)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر اليورو بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية