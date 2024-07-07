بيان عاجل لاتحاد عمال مصر بشأن أزمة حسن شحاتة

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا منذ قليل حول ما أثير خلال الفترة الماضية بأحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة للعودة إلي رئاسة الاتحاد بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد بحقيبة وزارة العمل.

وأكد الاتحاد في البيان أن حسن شحاتة وزير العمل السابق يروج بأن لديه فتوى قانونية من وزارة العمل بأحقيته بتولي رئاسة الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أنه قام بمخاطبة الوزارة بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقيته بذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد بأنه قد أصدرت فتوى قانونية تحق لوزير العمل السابق العودة لرئاسة الاتحاد.

وتابع بيان الاتحاد: أفادت الوزارة في خطابها بأنها لم تصدر أي فتوى خاصة بهذا الشأن وأن الوزارة ستخاطب الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.

وفي المقابل اجتمع مجلس إدارة الاتحاد وقرر تفويض عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد بتيسير أعمال الاتحاد لحين ورود الفتوى.

وكان وزير العمل السابق حسن شحاتة أكد أنه سيتوجه غدا الإثنين، إلي مقر الاتحاد لمباشرة أعماله كرئيس لاتحاد عمال مصر مما دفع غضب مجلس إدارة الاتحاد رافضين عودة الوزير للمنصب.

وكان مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، كلف فى 20 أغسطس 2022، محمد جبران وزير العمل الجديد، نائب رئيس الاتحاد السابق، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، قائما بأعمال رئيس الاتحاد لحين إجراء انتخابات، بعدما ترك حسن شحاتة رئاسة الاتحاد، لتوليه حقيبة وزارة العمل فى إطار التعديل الوزارى، الذى تم فى أغسطس 2020.