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رياضة

موعد عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين، عن  موعد عودة النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات فريق ليفربول الجماعية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

موعد عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول الجماعية

وقالت شبكة آنفيلد الإنجليزية، إن النجم المصري محمد صلاح سوف يعود إلى ليفربول اليوم لبدء التحضير مع الريدز لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، يوم السبت 17 أغسطس المقبل، على أن تنتهى البطولة الإنجليزية يوم الأحد 25 مايو لعام 2025.

فيما كشفت صحيفة "ميرور" أن نادي ليفربول الإنجليزي حسم موقفه بشأن مستقبل ثلاثي الفريق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد، خاصة مع تبقي عام في عقودهم.

وقالت الصحيفة في تقرير، اليوم الاثنين، إن مستقبل صلاح وفان ديك وترينت ألكساندر-أرنولد، غير مؤكد في أنفيلد، إذ تنتهي عقود الثلاثي في الصيف المقبل؛ ما يعني أن الفترة الحالية تمثل فرصة النادي الأخيرة لكسب مبالغ كبيرة مقابل رحيلهم.

ووفقًا للصحيفة: لن يفرط ليفربول في صلاح أو فان ديك أو أرنولد في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد هيوز، مدير نادي ليفربول الإنجليزي، إن المحادثات الجارية بشأن أي عقود جديدة هي أمور خاصة، لكنه أكد أن جميع اللاعبين سيظلون ملتزمين تجاه ليفربول.

وأضاف: "همنا الوحيد حاليًّا هو الالتزام الكامل من قِبل هؤلاء اللاعبين، ونحن على قناعة تامة بأن هذه هي الحال".
ومن المتوقع أن يكون صلاح أول من يعود إلى ليفربول للاستعداد للموسم الجديد، حيث مُنح عطلة مطولة بعد مشاركته في المباريات الدولية مع منتخب مصر.

وفي الوقت نفسه، لن يعود أرنولد وفان ديك سريعًا، إذ لا يزال الثنائي يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024، وسيلتقي كل منهما الآخر في الدور نصف النهائي بعد تأهل إنجلترا وهولندا، مساء الأربعاء.

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