الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مع اقتراب انتهاء عقده، تقارير تكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت صحيفة "ميرور" أن نادي ليفربول الإنجليزي حسم موقفه بشأن مستقبل ثلاثي الفريق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد، خاصة مع تبقي عام في عقودهم.

وقالت الصحيفة في تقرير، اليوم الاثنين، إن مستقبل صلاح وفان ديك وترينت ألكساندر-أرنولد، غير مؤكد في أنفيلد، إذ تنتهي عقود الثلاثي في الصيف المقبل؛ ما يعني أن الفترة الحالية تمثل فرصة النادي الأخيرة لكسب مبالغ كبيرة مقابل رحيلهم.

ووفقًا للصحيفة: لن يفرط ليفربول في صلاح أو فان ديك أو أرنولد في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد هيوز، مدير نادي ليفربول الإنجليزي، إن المحادثات الجارية بشأن أي عقود جديدة هي أمور خاصة، لكنه أكد أن جميع اللاعبين سيظلون ملتزمين تجاه ليفربول.

وأضاف: "همنا الوحيد حاليًّا هو الالتزام الكامل من قِبل هؤلاء اللاعبين، ونحن على قناعة تامة بأن هذه هي الحال".
ومن المتوقع أن يكون صلاح أول من يعود إلى ليفربول للاستعداد للموسم الجديد، حيث مُنح عطلة مطولة بعد مشاركته في المباريات الدولية مع منتخب مصر.

وفي الوقت نفسه، لن يعود أرنولد وفان ديك سريعًا، إذ لا يزال الثنائي يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024، وسيلتقي كل منهما الآخر في الدور نصف النهائي بعد تأهل إنجلترا وهولندا، مساء الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صلاح الكساندر ارنولد فيرجيل فان دايك ليفربول الانجليزي محمد صلاح مع ليفربول منتخب مصر نادي ليفربول نادي ليفربول الإنجليزي

مواد متعلقة

الدوري المصري، مواعيد مباريات اليوم بالجولة 30 والقنوات الناقلة

جلسة في الإسماعيلي للعفو عن محمد حسن بعد عرض مرضه

تقارير إعلامية: كريستيانو رونالدو هدفه اللعب مع نجله قبل اعتزاله كرة القدم

في مثل هذا اليوم، شوقي غريب يقود إنجازا تاريخيا لمصر مع منتخب الشباب ببرونزية المونديال

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

تقارير سعودية: أحمد حجازي يوقع لفريق نيوم اليوم

أول رد من شوبير على اتهامه بالتسبب في أزمة نفسية لأحمد رفعت

كوبا أمريكا، لقطة لاعبي البرازيل مع مدربهم تشعل غضب الجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

مصدر بالتعليم: ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة "كاذب"

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية