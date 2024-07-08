الدوري المصري، فاركو يواجه الداخلية اليوم

يلتقي فريق فاركو نظيره الداخلية فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الممتاز.

بداخل فاركو المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الماضية.

وعلى النقيض فريق الداخلية مازال يعاني من آثار الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية.

فاركو والداخلية بالدوري

ويحتل فريق فاركو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباريات، وتعرض للهزيمة في 13 مباريات، سجل هجوم الفريق 28 هدفا، بينما استقبل دفاع الفريق 41 هدفا.



ويأتي فريق الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتعرض للهزيمة في 16 مباراة، سجل هجوم الفريق 16 هدفا، واستقبل الدفاع 37 هدفا.