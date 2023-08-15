طريقة عمل الفراخ المشوية، بتتبيلة مميزة وأطعم من الجاهزة

طريقة عمل الفراخ المشوية، من الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة من وقت لأخر خلال الشهر، كما أنها من الوصفات الشهية، والتي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير؛ مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، كما أنها تصلح للعزومات، ولذلك تبحث ستات البيوت عن طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت زي الجاهزة.

طريقة عمل الفراخ المشوية المحشية

الفراخ المشوية

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الفراخ المشوية المحشية في الفرن بتتبيلة مميزة، والتي تعتمد على حشو الفراخ صغيرة الحجم بالأرز والمكسرات، مع تتبيلة مميزة للفراخ، لتعطي له نكهة وطعم مميزين، ومختلفين عن الخلطات التقليدية.

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مكونات الفراخ المشوية الفرن

2 دجاجة صغيرة وزن 600 جرام.

كوب أرز مسلوق نصف سلقة.

حبة بصل مبشور.

200 جرام لحم مفروم.

مكعب مرق دجاج.

100 جرام زبد.

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملح.

حبة بصل مبشورة.

كوب زبيب، 1/4 كوب لوز محمر، 1/4 كوب كاجو محمر.

خطوات عمل الفراخ المشوية في الفرن:

في وعاء على النار، نكرمل السكر، وعندما يتغير لونه، نضيف 2 ملعقة كبيرة من الزبد أو الزيت.

نشوح اللحم والبصل في الكرميل، ويبهر بالقرفه، والفلفل الأسود، والملح، وجوزة الطيب، وتقلب جميع المكونات جيدا، حتى يتم الحصول علي خليط بني اللون.

نضيف الرز والمكسرات، مع التقليب جيدا.

نحشي الدجاج بالأرز، ونربط جيدا الدجاجة.

في بولة، نضع الزبد مع مكعب المرق المفروك، والملح والفلفل، والقرفة وجوزة الطيب.

ندهن الدجاجة بالخلطة السابقة، وتوضع بصينية فرن، وتشوي لمدة 55 دقيقة حتى تنضج تماما.

وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم



الفراخ المشوية على الفحم

وتقدم الشيف داليا شبانة طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم، والتي لأجود أنواع الفحم.

وقومي بتسخينه، بحيث يكون جاهز وحرارته عالية.

ويفضل استخدام الفراخ، بالحجم المتوسط لسهولة عملية التسوية من الداخل.

فتح الفرخة أمر هام، وينزع العمود الفقرى بالرقبة للدجاجة، لسهولة فتحها وتتبيلها، من كل الجوانب، ولسهولة وضعها على الشواية.

أهم أسرار الطعم الغني، هو التتبيل ليوم كامل، ليتشبع بالنكهات، وتتغلغل داخل اللحم.

مكونات أفضل تتبيلة غنية بالبهارات والصوصات:

دجاجة متوسطة الحجم حوالى 1200\1300جرام.

التتبيلة:

بصلة مبشورة

3 ملاعق كبيرة من صوص باربيكو(صوص الشوى)

3 ملاعق كبيرة صوص الصويا الحلوة

2 ملعقة كبيرة من دبس رمان

ملعقة كبيرة روزماري طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمونة

ملعقة كبيرة خل ابيض

2 ملعقة كبيرة زيت نباتى

2 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة جنزبيل بودرة

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة صغيرة صوص حار

ثمرة فلفل حار مفروم ناعم

خطوات عمل الفراخ المشوية على الفحم

-تتبل الدجاجة جيدا بعد ان تفتح من الضهر وينزع العمود الفقرى بها بالرقبة لسهولة فتحها وشويها.

-توضع بالثلاجة قبل بيوم وتغلف بالبلاستيك راب وتترك يوم كامل.

-ثم توضع في اليوم التالي على الشواية وتترك على كل وجة 5 دقائق وتقلب مع التهوية المستمرة لعدم انطفاء الفحم.

-وآخر ربع ساعة في عملية الشوي نضع شرائح من الطماطم والفلفل والبصل وتقدم مع الصوصات والسلطات او حسب الرغبة.