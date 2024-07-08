وزير الخارجية: نجري اتصالات دولية لإعادة تمويل الأونروا، وأرفض توجيه اتهامات مرسلة لها

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه لايمكن توجيه اتهامات مرسلة لوكالة الأونروا .

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن بعض الدول تأكدت أن الاتهامات الموجهة للأونروا مرسله وهناك بعض الدول لم تعدل من قراراتها بشأن تمويل الأونروا.

وأوضح أن خلال جميع اتصالاته على المستوى الدولى طالب بضرورة إعادة تمويل وكالة الأونروا.

جدير بالذكر أن مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تأوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

واستنكرت جمهورية مصر العربية - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.

وشددت مصر على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مطالبة إسرائيل بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.