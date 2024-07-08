وزير الخارجية: لأول مرة تتعرض مصر لتحديات من جميع الاتجاهات في وقت واحد

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، ان مصر للمرة الأولى تواجه تحديات من جميع الاتجاهات فى وقت واحد، لكنها ستظل صلبة.

وأضاف أن القضية الفلسطينية هى القضية الرئيسية لمصر ومن أولوياتها .

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا استقرار فى المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر ستظل تتابع الملف الفلسطيني لأنه أحد أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وشدد على أن هناك جهدا مصريا مخلصا بالتعاون مع قطر لوقف اطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وركز على ضرورة العمل على حل الدولتين لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جدير بالذكر أن مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تأوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.