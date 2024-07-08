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الدوري المصري، مواعيد مباريات اليوم بالجولة 30 والقنوات الناقلة

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

الدوري المصري، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري المصري بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، والاتحاد السكندري ضد بيراميدز، وفاركو مع الداخلية.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو ضد الداخلية – في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة- على قناة 1 on time sport

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز – في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة- على قناة 2 on time sport


الأهلي ضد طلائع الجيش – في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة- على قناة 1 on time sport

 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل انطلاق المباريات الختامية للجولة الـ 30.

 

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي.. 

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 54 نقطة
3- المصري البورسعيدي 51 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- سموحة 42 نقطة
6- إنبي 42 نقطة
7- الزمالك 41 نقطة
8- زد اف سي 41 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة
10- الاتحاد السكندري 38 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- البنك الأهلي 33 نقطة
13- الجونة 32 نقطة
14- الإسماعيلي 31 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة 

جدول ترتيب الدوري المصري 

مباريات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري 

السبت 6 يوليو

المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)

سموحة ضد إنبي  2-0

زد ضد البنك الأهلي 0-1

الأحد 7 يوليو

بلدية المحلة ضد المصري 0-1

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 0-0

الزمالك ضد الاسماعيلي 2-1

الإثنين 8 يوليو

فاركو ضد الداخلية - 4 عصرا - ستاد حرس الحدود

الاتحاد ضد بيراميدز - 5:30 مساءً - ستاد الدفاع الجوي 

الأهلي ضد طلائع الجيش - 7 مساءً - ستاد القاهرة.

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