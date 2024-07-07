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رياضة

بيراميدز على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري المصري بمواجهات بلدية المحلة ضد المصري والزمالك ضد الاسماعيلي والجونة ضد سيراميكا.

 

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 30 ويليه الأهلي في المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:

ترتيب الدوري المصري الممتاز

 
1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 54 نقطة 
3- المصري البورسعيدي 48 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- سموحة 42 نقطة 
6- إنبي 42 نقطة
7- زد اف سي 41 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة
9- الزمالك 38 نقطة
10- الاتحاد السكندري 38 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- البنك الأهلي 33 نقطة 
13- الإسماعيلي 31 نقطة
14- الجونة 31 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة

جدول ترتيب الدوري الممتاز

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري 

 

السبت 6 يوليو

المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)

سموحة ضد إنبي  2-0

زد ضد البنك الأهلي 0-1

 

الأحد 7 يوليو

بلدية المحلة ضد المصري - 4 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساءً - ستاد الجونة

الزمالك ضد الاسماعيلي - 7 مساءً - ستاد القاهرة 

 

الاثنين 8 يوليو

فاركو ضد الداخلية - 4 عصرا - ستاد حرس الحدود

الاتحاد ضد بيراميدز - 5:30 مساءً - ستاد الدفاع الجوي 

الأهلي ضد طلائع الجيش - 7 مساءً - ستاد القاهرة

 

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