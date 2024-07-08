لليوم الثاني، أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار البيض اليوم الإثنين، واصل سعر البيض اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفع سعر البيض الأبيض والأحمر ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين في الكرتونة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي:

سعر كرتونة عدد 30 بيضة ا لمزرعة /جملة الشركات / نصف جملة بيض أبيض 136 : 138 جنيهًا 138 جنيهًا بيض أحمر 139 : 142 جنيهًا 142 جنيهًا بيض بلدي 129 : 130 جنيهًا 130