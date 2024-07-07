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اقتصاد

الكرتونة تصل لـ 180 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض في المحال التجارية

سعر البيض في الأسواق،
سعر البيض في الأسواق، فيتو

واصلت أسعار البيض الارتفاع في الأسواق، إذ سجلت ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه و3 جنيهات في الكرتونة، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وتستعرض «فيتو» أسعار البيض في الأسواق؛ وتشمل سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، أسعار البيض البلدي في المحال التجارية، وجاءت أسعار البيض وفقًا للبوابة الحكومية كالتالي: 

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

 أسعار البيض البلدي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 169.5جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي ما بين 145 إلى 180 جنيهًا للكرتونة، وبلغ متوسط سعر البيض البلدي نحو 6.3 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوح سعر البيضة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البيض في الأسواق، فيتو

 أسعار البيض الأحمر في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 162 جنيها، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 145 إلى 170 جنيهًا للكرتونة، فيما سجل متوسط سعر البيض الأحمر نحو 5.7 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وتراوح سعر البيضة ما بين 5 و6 جنيهات، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 157 جنيهًا، لتتراوح أسعار كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و165 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 6 جنيهات للبيضة في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر البيض الأبيض إلى 5.6 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، للتراوح سعر البيضة  الواحدة من 4.25 جنيه إلى 6 جنيهات، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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زيادة تصل لـ10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد 7 يوليو 2024

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تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 6 - 7 - 2024

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