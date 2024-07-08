أخطر من النهضة، خبير إدارة أزمات يكشف مخطط إثيوبيا السري لإقامة سدود جديدة على النيل

سدود إثيوبيا، كشف الدكتور هشام حجاج، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، عن مخطط إثيوبي خطير، حيث تنوي إثيوبيا إقامة أخطر سدودها في المرحلة المقبلة، أحدهم سد كارادوبي، أحد السدود السرية التي تخطط إثيوبيا لإقامتها على النيل الأزرق، المورد الأساسي لنهر النيل في مصر.

كارادوبي أخطر سدود إثيوبيا

وأكد الدكتور هشام حجاج أن إثيوبيا تخطط لإقامة أربعة سدود، والسد القادم بحسب المخطط الإثيوبي هو سد كارادوبي، وستكون سعته أكبر من سد النهضة، وبذلك يكون الأخطر، حيث تخطط إثيوبيا الانتهاء منه في 5 سنوات.

وقال الدكتور هشام حجاج عن السدود الإثيوبية: "السد القادم طبقا للمخطط الإثيوبي سيكون سد كارادوبى، والذى قرر زيناوى ثم آبى أحمد تكبيره لتكون سعة توليد الكهرباء به أعلى من سد النهضة أيضًا".

وأوضح أستاذ إدارة الأزمات هشام حجاج "سد كارادوبى كان هناك معلومات أنه تم إرساء بنائه لشركة فرنسية تسمى Artelia حسب تصريح منسق اللجنة الأفريقية الصينية، ومن المفترض ستكون سعته الكهربائية ٨٥٠٠ ميجاوات، وهو ما سيلزمه سعة تخزينية أكبر من سد النهضة!"

سدود النيل الازرق كما كان مخطط لها، فيتو.

وقال الدكتور حجاج: "السد كان مخططا للانتهاء منه في فترة خمس سنوات، لو توفر التمويل، وهو ما لم يحدث ولن يحدث قريبًا، ولكن هذا مخطط في ذهن أصحاب الأرض، وبالتزامن معه ستبدأ إثيوبيا التحضير لبناء السدود الباقية، لو توفر التمويل، وهذا حسب علمي لن يحدث خلال السنين العشرين القادمة ولكن علينا التحسب".

إثيوبيا تخطط لإقامة أربعة سدود على النيل الأزرق

وتابع هشام حجاج "بقى أن نذكر أن السودان ومصر عندما أعلنتا أن من حق إثيوبيا إقامة أية مشروعات تنموية تراها مناسبة على النيل الأزرق، وبما يتناسب مع القوانين الدولية وحصص دول المصب، كانتا تفترضان حسن النية في المفاوض الإثيوبي الذي أظهر كمية حقد ناحية مصر لم تكن متوقعة."

وقال الدكتور هشام حجاج عن مخطط السدود الإثيوبية: "للعلم أيضا أنا منذ سنين أقول أنه لا أحد بمصر يتحدث عن السدود الإثيوبية القادمة!... وللعلم السدود الأربعة هذه اقترحها مكتب الاستصلاح الأمريكي فى أوائل الستينات، وسعتها التخزينية مجتمعة كانت لا تتخطى الـ ٧٠ مليار متر مكعب بالتقريب."

أخطر سدود إثيوبيا، فيتو



وأوضح حجاج "عندما قرر ميليس زيناوى بناء هذه السدود، جعل التخطيط لتلك السدود سريًا، خلال العشرة إلى خمسة عشر سنة الأخيرة من حكم مبارك، وقرر الرجل تكبير سد النهضة، والذى كان يسمى بسد الحدود من حوالى ١١ مليار متر مكعب الى ٧٤ مليار، وتم الإعلان عن ذلك على مراحل بعد يناير حين كان المصريون مشغولين بالمليونيات."

سد النهضة يرهق ميزانية إثيوبيا

وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور حجاج: "مرة ثانية الرقم ٧٤ مليار متر مكعب هذا رقم يحتاج تدقيق، من المفترض أنه مجموع الوارد من الفيضان ٥٥.٥ مليار متر مكعب تقريبًا، حصص مصر والسودان حسب اتفاقية ١٩٥٩. وعليهم شوية من عنده من التخزين السابق وطول العام من تدفقات بحيرة تانا والروافد وهو متوسط ٦٠ مليون متر مكعب يومًا، كيف يمكن توليد الكهرباء من التوربينات بهذا الرقم طول العام؟."

إثيوبيا تخطط لبناء سدود أخطر من سد النهضة، فيتو



وأكد الدكتور حجاج أن "بناء السد بهذه الطريقة للسبب المعلن وهو توليد الكهرباء بجانب أنه أرهق ميزانية الدولة هناك إرهاق شديد، وتسبب في عجز مالي سيؤثر بشدة على رفاهية المواطن الإثيوبي، وأنه لن يولد الكهرباء المحتملة التي كان من المفترض سداد الديون وفوائدها علي إثيوبيا التي تراكمت على مر السنين بشكل مرهق لأي ميزانية".

وقال حجاج: "نحن نعلم وهم يعلمون إنه سيؤثر على حصة مصر والسودان من المياه بسبب البخر والتسريب الأرضى من البحيرة المتجمعة خلفه، بغض النظر عن كمية البخر والتسريب، ولو متر واحد نحن أولى به قطعًا ولا يختلف حول هذا الأمر اثنين."

طريقة زيادة إيراد نهر النيل

وكشف الدكتور هشام حجاج عن كيفية تزويد إيراد النهر فقال: "الأمر ببساطة يجب وضع الأمور في محلها الطبيعي، وإقناع اثيوبيا أن حل مشكلة توليد الكهرباء لن تأتي إلا بزيادة الوارد الي السد الخرساني ورفع قدرة التوليد"

وقال هشام حجاج: "إثيوبيا يسقط عليها سنويا ١٠٠٠ مليار متر مكعب ماء، في موسم الامطار!! أين تذهب كل هذه المياه؟ مع العلم أن حصة نهر النيل الأزرق لا تتجاوز ٥٠ مليار إلا قليلًا!.. تضيع، كل هذه المياه تضيع لأن إثيوبيا لم تتعلم أبدًا كيف تسيطر على الماء الساقط عليها من السماء.."

سد النهضة، فيتو

وتابع حجاج "أنا حضرت موسمين للأمطار في إثيوبيا، ورأيت بعيني كيف تفيض الروافد وتجرف التربة الخصبة والنحر المستمر في أحواض وممرات الروافد والماء الذي يضيع هدرا في المخرات والوديان..!!"

وقال هشام حجاج "علينا ببساطة تقديم الحل المناسب والمنطقي بتبطين الروافد وتثبيت التربة عندهم من المنابع، أولا لزيادة إيراد النهر لمصلحة كل الأطراف، وثانيا لإيقاف النحر المستمر في التربة وزيادة نسبة الاطماء في البحيرة مما يشكل خطرًا كبيرًا علي السودان. إثيوبيا يجب أن تتعلم الف باء الحضارة الخاصة بالماء والزراعة، الآن وفورا."