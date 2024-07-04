إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

سد النهضة، كشف الدكتور هشام حجاج، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، عن ورطة إثيوبيا الحالية في سد النهضة، مؤكدًا أن سد النهضة لن يؤتي المردود الذي تزعمه السلطات الإثيوبية في بياناتها، وخاصة بشأن توليد الكهرباء، وأضاف أن التوليد يحتاج لضعف عدد التوربينات، وأن تعمل هذه التوربينات على مدار ٢٤ ساعة.

خداع إثيوبيا في سد النهضة حلم الأمهرية

وأكد الدكتور هشام حجاج أن إثيوبيا تعرضت للخداع، وخسرت 10 مليارات دولار تقريبًا في عملية بناء وتخزين السد، وحاليًا في ورطة لن تستطيع التغلب عليها، وأن سد النهضة سيظل هكذا متوقف عدة سنوات، حتى يجدوا حلًا لورطتهم، بسبب عدم القدرة على توليد الكهرباء.

إثيوبيا تخدع العالم بتوليد الكهرباء، فيتو



وقال الدكتور هشام حجاج عن سد النهضة: "سد النهضة وأحلام الإمبراطورية الأمهرية هناك، الأرقام المنشورة عن حجم التوليد من السد تحتاج إلى وقفة وتوضيح لمعرفة مدى خيال صاحب القرار وما الرسائل التي يدفعها إلى الميديا وعقل المواطن هناك."

وتابع الدكتور هشام حجاج "ببساطة الرقم المنشور عن التوليد يحتاج أولا لضعف عدد التوربينات مبدئيًا، ثم يحتاج أن تعمل هذه التوربينات علي مدار ٢٤ ساعة، ثم يحتاج إلى ماء لتمريره من فتحات هذه التوربينات لتوليد الكهرباء."

إثيوبيا لا تعرف توليد الكهرباء من سد النهضة

وعن حساب كمية المياه الساقطة لتوليد الكهرباء، قال هشام حجاج: "للعلم فقط وهذه أرقام حقيقية، يحتاج التوربين الواحد إلى متوسط ٥٠ مليون متر مكعب يوم، يعني ١٣ توربين يحتاجون إلى ٦٥٠ مليون متر مكعب يوم، يعني حوالي أكثر قليلا من ١٥ مليار متر مكعب مياه شهر!!"

القدرات الخاصة بتوليد الكهرباء من سد النهضة، فيتو.



وأوضح حجاج "حجم الخزان المفترض ٧٤ مليار متر مكعب، الحجم الحقيقي أقل شوية نقول ٦٠ مليار متر مكعب، القدرة التخزينية الحقيقية أقل من كده بكتير، لأن معدل الاطماء عندهم عالي جدًا بسبب نزح التربة هناك"

وأكد الدكتور هشام حجاج أن إثيوبيا لا تعرف توليد الكهرباء من السد، حيث قال "التخزين الميت حوالي ١٤ مليار متر مكعب، كما أنه بسبب عدم الفهم الشديد تم رفع ١١ توربين أعلى جسم السد، و٢ توربين فقط سفلى، يعني يحتاج السد إلي ما بين ٣٠٠ مليار متر مكعب إلى ٦٠٠ مليار (ستمائة مليار متر مكعب تقريبًا) لتوليد هذا الرقم المنشور أو قرب منه سنويا!؟"

تعرض إثيوبيا للخداع بسبب سد النهضة

وتابع حجاج "تدفقات بحيرة تانا كلها مع روافدها حوالي ٦٠ مليون متر مكعب يوم طول السنة، ومع الفيضان يكون الإجمالي حوالي ٥٠ مليار متر مكعب أو أكثر قليلًا، يعني القدرة التوليدية للتوربينات العليا صفر!!"

وكشف الدكتور هشام حجاج عن تعرض إثيوبيا للخداع بسبب سد النهضة قائلًا: "حد ضحك عليهم" وأخذ منهم ١٠ مليارات دولار تقريبًا، والسد هيفضل واقف كده سنين طويلة لحد ما يلاقوا حل."

تكلفة سد النهضة 10 مليارات دولار، فيتو



وأوضح هشام حجاج "إحنا عرضنا بأمانة شديدة اننا نعلمهم كيفية بناء السدود، وعرضنا عليهم نعلمهم كيفية إدارة مياه الروافد لزيادة إيراد النهر، وعرضنا عليهم المساعدة في التحكم في نسب الاطماء ونحر الأراضى لتقليل الفاقد من الأراضي الزراعية لتحسين جودة التربة ورفع الكفاءة، ولكنهم رفضوا كل محاولاتنا بحجة السيادة الوطنية وأنا سمعت بودني تعبير "احنا عارفين كل حاجة وإحنا إمبراطورية قديمة جدًا".



وقال "للعلم فقط...، الحضارة الوحيدة في إفريقيا التي قامت علي ترويض النهر والزراعة هي مصر"

مخاطر سد النهضة على نهر النيل

وعن مخاطر السد، قال الدكتور حجاج "مخاطر السد!؟ وهل سيقومون بحجز المياه الي ما لانهاية؟!.. الحقيقة هم مضطرون لتصريف المياه من خلف السد الخرساني بصفة مستمرة وإلا لن يتحمل التخزين الطويل بدون تصريف، جسم السد غير مصمم لهذا الاستخدام، نعم هناك نسبة فاقد بسبب البخر والتسريب الارضى، ويجب العمل علي تعويضها وتقليل المخاطر منها علي النهر وعلي السودان، ونحن نعلم أن الرطوبة قد زادت في المنطقة بنسبة كبيرة مما يعرض السودان إلي أمطار تصل لحد الفيضانات المدمرة، وكذلك نلاحظ ارتفاع مستوى المياه الجوفية إلي مستويات خطرة في المنطقة جنوب السودان شمال السد."

خداع توليد الكهرباء من سد النهضة، فيتو



وقال حجاج "المستقبل! لم تتضرر مصر فعلا حتي تاريخه من وجود السد، لكن وعلى مسئوليتي، بمجرد ثبوت الضرر، سيكون هناك رد فعل لإزالة هذا الضرر."

ورطة إثيوبيا في سد النهضة

وعن ورطة إثيوبيا في سد النهضة، قال الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف لتحليل البيانات "لمعرفة مدى ورطة إثيوبيا نحسب الحد الأقصى لتوليد الكهرباء من السد، ولن أغرقكم في حسابات معقدة، كل الذي سأفعله سأحسب الطاقة المختزنة في المياه أمام السد، وحسب قانون حفظ الطاقة يستحيل توليد طاقة كهربية أكبر منها."

سد النهضة، فيتو



وتابع الدكتور رشاد حامد حساب الطاقة المختزنة في المياه أمام السد "الايراد السنوي 50 مليار متر مكعب، فيكون متوسط التدفق = 50 مليار ÷ 365 يوم ÷ 24 ساعة ÷ 60 دقيقة ÷ 60 ثانية = 1585 متر مكعب في الثانية. ارتفاع السد 140 متر. النتيجة: أقصى طاقة يمكن توليدها = 1585 × 1000 × 9.8 × 140 = 2174 ميجا وات."

وقال مستشار اليونسيف "وبما أن أقصى كفاءة للتوربينات 90%، بأقصى كفاءة لمولدات الطاقة الكهرومائية 90% أيضا، إذن أقصى طاقة كهربية يمكن توليدها = 2174 × 0.9 × 0.9 = 1760 ميجاوات. النتيجة النهائية، أقصى طاقة كهربية يمكن توليدها من سد النهضة 1.8 جيجا. ويشترط لتحققه أن يكون حجم المنصرف من السد 1585 متر امكعبا في الثانية."