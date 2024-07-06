لأول مرة، آبي أحمد يتجاهل الحديث عن سد النهضة بالبرلمان، وإثيوبيا تغلق منفذي المياه

رئيس وزراء إثيوبيا، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن سابقة لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لم يعتدها من قبل وخاصة في خطاباته أمام البرلمان الإثيوبي، حيث تجاهل آبي أحمد سد النهضة في حديثه أمام البرلمان الإثيوبي، الذي أجراه الخميس الماضي.

رئيس وزراء إثيوبيا يتجاهل الحديث عن سد النهضة

وأشار هاني إبراهيم إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد تناول في خطابه مسألة الفشقة - الأرض السودانية التي تريد إثيوبيا السيطرة عليها - زاعمًا أن السودان لا يدفع ثمن كهرباء إثيوبيا منذ عامين، موجهًا رسالة للسودان والصومال وارتيريا وكينيا.

رئيس وزراء إثيوبيا في البرلمان الإثيوبي، فيتو

وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم: "خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان لم يتناول أي إشارة لمسألة السد وهو أمر غير معتاد منه في التصريحات، تناول رئيس الوزراء الاثيوبي مسألة الفشقة بدعوى أن اثيوبيا لديها حسن نوايا مع السودان وذكر أن السودان سيطر على الأرض في توقيت الحرب بين الحكومة الإثيوبية والتيجراي".

مزاعم آبي أحمد عدم دفع السودان لثمن الكهرباء

وتابع هاني إبراهيم تناوله لخطاب آبي أحمد في البرلمان، الذي جاء فيه "أن الجيش الإثيوبي كان يستطيع استعادتها خلال ساعات لكنه لم يفعل ولم يستغل الوضع الحالي في السودان وأن السودان لا يدفع ثمن الكهرباء منذ سنتين ومع ذلك نقف مع السودان وقت الشدة، وجه رسالة إلى الصومال وجيبوتي والسودان واريتريا وكينيا قائلا نريد العيش في سلام".

وأعلن آبي أحمد عن نجاح زراعة 3 ملايين هكتار من القمح وأن في السابق كانت اثيوبيا تحصل على مساعدات القمح من أمريكا والدول الأوروبية لدعم الغذاء في اثيوبيا، وقال نحن ممتنون لذلك وخلال سنوات قد نحتاج أن تكون المساعدات في الآلات والمضخات للتوسع الزراعي.

سد النهضة الإثيوبي، فيتو

وعن خطاب رئيس وزراء إثيوبيا، قال هاني إبراهيم "في قطاع الري قال تم استيراد 40 ألف مضخة هذا العام، من المخطط زراعة 24 مليون هكتار "حوالي ٥٧ مليون فدان" هذا العام بزيادة 10 مليون هكتار عن العام الماضي إذا نجحنا".

وزعم أن اثيوبيا تستطيع زراعة 35 أو 40 مليون هكتار اذا تم توفير الجير لمعالجة الأرض وتوفير المياه في الأماكن التي لا يوجد فيها ماء.

إثيوبيا تغلق مخرجي مياه سد النهضة

كما أشار هاني إبراهيم إلى أن إثيوبيا قامت بإغلاق مخرجي سد النهضة، فقال: "إغلاق مخرجين سفليين ولاحظ أن تمدد الماء في التوربينات السفلية يبدو متغيرًا، مما يشير إلى تشغيل متقطع كبير بدلًا من التشغيل الكامل. وهذا له عواقب وخيمة على مصر والسودان بسبب انخفاض تدفق النهر الناجم عن سد النهضة".

وعن الطمي الخارج مع مياه سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "مجرد ملاحظة عن معدلات الأمطار في الفترة الحالية بالقرب من السد الكارثي، المياه الخارجة من السد الكارثي سد النهضة لا تضم طمي حتى اليوم ومع ذلك تلاحظ وجود كميات من الطمي في نهايات بحيرة الروصيرص السوداني والأسباب تعود لبعض الروافد الصغيرة بعد موقع السد الكارثي في اتجاه السودان وبالقرب".

إثيوبيا تغلق منفذي سد النهضة، فيتو

وأضاف هاني إبراهيم "من قرى توطين الروصيرص وهو مؤشر نوعي لمعدلات الأمطار المتوسطة حتى الآن، فيما يتعلق بالطمي في البحيرة غير مؤثر حتى الآن على عمل التوربينات المنخفضة وفعليا يتواجد على مسافة 50 كم جنوب موقع السد"وخلال ذروة الفيضان الماضي واقتراب اكتمال الملء كان تدفق الطمي يتراجع لمسافة 60 كم جنوب السد".

إثيوبيا تطالب صندوق النقد بقرض 10.5 مليار دولار

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ألقى خطاب في البرلمان الإثيوبي، الخميس الماضي، متوقعًا الحصول على مساعدات مالية بقيمة 10.5 مليار دولار في السنوات المقبلة بمجرد اختتام البلاد المفاوضات مع مؤسسات الإقراض الدولية.

وقال آبي أحمد في خطاب أمام البرلمان: "كنا نتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن مجموعة واسعة من القضايا"، مشيرًا إلى تعثر المفاوضات بين إثيوبيا وصندوق النقد الدولي في البداية، لكن تم قبول مقترح إثيوبيا في النهاية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأشار آبي أحمد إلى أن إثيوبيا تريد قرض من صندوق النقد بمبلغ 10.5 مليار دولار في السنوات المقبلة، ويجري التفاوض حاليًا على مساعدات مالية تبلغ نحو 3.5 مليار دولار.