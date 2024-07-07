الأحد 07 يوليو 2024
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جولة تفقدية للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة في القليوبية

متابعة حمامات السباحة
متابعة حمامات السباحة بالقليوبية، فيتو

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ القليوبية، والدكتور حمودة الجزار  وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في جولة  للتأكد من عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة  بالقليوبية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقهم لجنة صحة البيئة بمديرية الصحة،  اليوم، وذلك لتفقد عدد من حمامات السباحة بإدارة شباب بنها، للتأكد من الالتزام بعوامل الأمن والسلامة وصلاحية المياه المستخدمة فى حمامات السباحة والالتزام بالمعايير الخاصة بصحة وصلاحية المياه.  

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متابعة حملات السباحة بالقليوبية 

تضمنت الجولة تفقد حمامات السباحة بمراكز شباب أتريب، كفر مناقر، والمنشية ببنها، وتلاحظ التزام المراكز وإدارة حمامات السباحة بضوابط التشغيل والنواحى الإدارية والفنية، والالتزام بضوابط الأمن والسلامة وتوفر المنقذين وأدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، كما قامت لجنة صحة البيئة بمديرية الصحة بالقليوبية، بأخذ عينات من المياه لتحليلها والتأكد من صلاحيتها. 

لجان متنوعة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

وفى وقت سابق، أشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة من خلال توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة لأنشطة حمامات السباحة لما تشهده من إقبال متزايد  من المواطنين.  

وأعدت وزارة الشباب والرياضة برنامجا للمتابعة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ لتفقد حمامات السباحة بجميع المحافظات للتأكد من تنفيذ الضوابط والمعايير والالتزام بالكود المصري لاتحاد الغوص والانقاذ، ضمن مبادرة مصر بلا غرقي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه غير الملتزمين بالضوابط.


وتستمر أعمال المتابعة لأنشطة حمامات السباحة من خلال لجان متنوعة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ولجان من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ووزارة الشباب والرياضة، وتأتى تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية  ، وتوجيهات وإشراف  الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

 

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