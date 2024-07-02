قضية الدارك ويب، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة اليوم

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى فى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميًّا بـ"الدارك ويب" تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الى محكمة الجنايات أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة و"علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في منتصف أبريل من العام الجاري بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.



بأن قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "أحمد. م. س" عمدًا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان وجوده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في جريمة الدارك ويب

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن "مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة الدارك ويب بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.