ملفات تنتظر محافظ القليوبية الجديد، أبرزها القمامة ولقاءات المواطنين

حركة المحافظين 2024، ساعات ويتم إعلان حركة المحافظين الجدد ومن بين المحافظات المتوقع التغيير بها محافظة القليوبية والذي تنتظر المحافظة بها بعض الملفات بها منها أزمة القمامة وعدم الاهتمام بمشاكل المواطنين وإلغاء اللقاءات والحرمان من دخول المجلس التنفيذي بالإضافة إلى ضعف أداء المحليات وعدم وجود كوادر مؤهلة بها عدم الاهتمام توقف مشروع إنشاء الأسواق الحضارية.

مشكلة القمامة على مكتب محافظ القليوبية

مشكلة القمامة وأزمات المحليات لاتنتهي بالرغم من الحلول المختلفة لها إلا أنها باءت بالفشل في المدن الصغيرة ومرورا بالمدن الكبيرة التي باتت القمامة أحد العلامات المميزة لها بـ القليوبية، بالإضافة إلى توقف مشروع إنشاء الأسواق الحضارية والتي تم الإعداد والبدء فيها في عهد المحافظين السابقين وبالفعل أنشأ سوق حضاري بمدينة بنها منذ سنوات وظل مشروع باقي المدن محلك سر فباتت المدن تختنق بالأسواق العشوائية والإشغالات التي أضرت بالحركة المرورية وحياة السكان.

عودة العمل بالمجلس التنفيذي ولقاءات المواطنين

يحتاج مواطنو القليوبية إلى إعادة العمل بلقاءات المواطنين والتي كانت بروتوكول معمول به في لقاء أسبوعي أو شهري يجمع المحافظ بالمواطنين وينظر إلى طلباتهم، لم يتم في الفترة السابقة بالإضافة إلى منع الصحفيين من حقهم في حضور جلسات المجلس التنفيذي واطلاعهم على ما يحدث مما سبب حالة من عدم الوفاق.

أزمة المحليات

تحتاج إلى إعادة الاهتمام بعد ضعف الأداء بها والذي تسبب في إقالة أكثر من رئيس مدينة وعدم وجود كوادر أدى إلى تكلييف اثنين من رؤساء المدن بتسيير الأعمال بمدن أخرى.

يحسب للمحافظ السابق عبد الحميد الهجان خلال فترة عمله الأداء الجيد في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى معدلات أداء مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير كورنيش النيل ببنها والشبكة الوطنية للطوارئ.