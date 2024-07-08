الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية خلال الاحتفال بالسنة الهجرية: اللهم أعدها بالخير تحت قيادة السيسي

احتفالية العام الهجري
احتفالية العام الهجري الجديد بالقليوبية، فيتو

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يوم أمس، احتفالية مديرية الأوقاف بحلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر بمدينة بنها. 

جولة تفقدية للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة في القليوبية

محافظ القليوبية: إعادة فتح ملف الأسواق العشوائية للقضاء على الإشغالات

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

 
وفور وصوله مسجد ناصر حرص محافظ القليوبية على مصافحة الحاضرين من أئمة الأوقاف ومديري المديريات الخدمية والحديث مع المواطنين، وعقب أداء المحافظ والحاضرين لصلاة المغرب، بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عبد العزيز قارئ الإذاعة والتليفزيون.

 أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت أبو السعود، أكد خلالها على أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثا محوريا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث خرج النبي من بلده التي كانت أحب البلاد إليه، ليستكمل رسالته في المدينة، فقد كانت الهجرة تغييرا في الموقع وليس في الموقف.

 مشيرا إلى أن هجرته كانت نصرا مبينا للإسلام والمسلمين، ويجب علينا في هذه الليلة المباركة أن نستفيد من الدروس المكتسبة من هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم والتي من أهمها العفو عند المقدرة، فعندما عاد الرسول إلى مكة قال جملته الشهيرة من دخل داره فهو آمن، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ محمد ابو سريع المبتهل بالاذاعة والتليفزيون. 


وقدم المحافظ التهنئة لأهالي القليوبية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيًا المولى، أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت ابو السعود المنطقة الازهرية بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 144‪6

جولة تفقدية للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة في القليوبية

محافظ القليوبية: إعادة فتح ملف الأسواق العشوائية للقضاء على الإشغالات

رياضة القليوبية تبدأ استعدادات انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية

الأكثر قراءة

شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع البطاطس لـ30 جنيها (فيديو)

تصريحات صادمة لرئيس نادي مودرن سبورت عن أزمة الراحل أحمد رفعت

بعد أحمد رفعت، لاعب جديد يكشف عن تعرضه لضغوط تسببت في مرضه

شبانة: أحمد رفعت كان يعاني من عيب خلقي في القلب، ويجب محاسبة وكيله

بحد أقصى 4 زجاجات، سعر الزيت على بطاقة التموين

شريف عبد المنعم: أنصح كهربا بالالتزام خارج وداخل الملعب

طليقة هاني فرحات تكشف سر إخفائها الزواج وطلباتها منه (فيديو)

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

منوعات

المزيد

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

مواطن سعودي يصاب بالرعب بعد العثور على ضيف غير متوقع في الحمام (فيديو)

موجة حر قياسية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات لملايين السكان

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 7-7- 2024 في ختام التعاملات

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 - 7 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية