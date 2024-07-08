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ثقافة وفنون

غرفة صناعة السينما تنعي والد المنتج اللبناني صادق الصباح

أنور الصباح والد
أنور الصباح والد المنتج صادق الصباح، فيتو

نعت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، منذ قليل، الوزير والنائب اللبناني السابق أنور الصباح، والد المنتج صادق الصباح،  الذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا. 

 

غرفة السينما تنعي والد صادق الصباح 

ونشرت الصفحة الرسمية للغرفة على موقع “فيس بوك” النعي قائلة: “غرفة صناعة السينما تتقدم بخالص العزاء للمنتج الأستاذ صادق الصباح فى وفاة والده اللهم أغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين وألهم أهله الصبر والسلوان”.

من هو أنور الصباح؟ 

 أنور الصباح من مواليد النبطية في عام 1933، حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الفنون الأمريكية في صيدا اللبنانية عام 1952، ونال إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة أوكلاهوما عام 1956.

وعمل في مجال الهندسة لعدة سنوات، ثمّ تم تعيينه مهندسا في مصلحة التعمير عام 1956 بعد زلزال لبنان، وأوكلت إليه أيضًا رئاسة دائرة صيانة خط الأنابيب بين السعودية ولبنان مع شركة تابلاين حتى عام 1961.

في العام 1964 دخل الساحة السياسية وفاز في الانتخابات النيابية، وفي العام 1970 عُيِّنَ رئيسًا لمجلس الجنوب، فاز بالانتخابات النيابية مرة أخرى في عام 1972 وعُيِّن وزيرًا للاقتصاد في العام ذاته.

و تولى وزارة الموارد المائية والكهربائية والصناعة والنفط عام 1979، وتولى أيضًا وزارة الموارد المائية والكهربائية عام 1980.

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