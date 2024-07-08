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ثقافة وفنون

الموت يفجع المنتج اللبناني صادق الصباح

والد المنتج صادق
والد المنتج صادق الصباح، فيتو

غيب الموت الوزير والنائب السابق أنور علي الصباح، والد المنتج اللبناني صادق الصباح عن عمر ناهز الـ 91 عامًا، ويوارى الثرى اليوم الإثنين بمدافن العائلة في مدينة النبطية الساعة الحادية عشرة صباحًا.

 

من هو أنور علي الصباح؟ 

الصباح مواليد النبطية في عام 1933، حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الفنون الأمريكية في صيدا اللبنانية عام 1952، ونال إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة أوكلاهوما عام 1956.

 

عمل في مجال الهندسة لعدة سنوات، ثمّ تم تعيينه مهندسا في مصلحة التعمير عام 1956 بعد زلزال لبنان، وأوكلت إليه أيضًا رئاسة دائرة صيانة خط الأنابيب بين السعودية ولبنان مع شركة تابلاين حتى عام 1961.

 

في العام 1964 دخل الساحة السياسية وفاز في الانتخابات النيابية، وفي العام 1970 عُيِّنَ رئيسًا لمجلس الجنوب، فاز بالانتخابات النيابية مرة أخرى في عام 1972 وعُيِّن وزيرًا للاقتصاد في العام ذاته.

تولى وزارة الموارد المائية والكهربائية والصناعة والنفط عام 1979، وتولى أيضًا وزارة الموارد المائية والكهربائية عام 1980.

 

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الشهادة الثانوية الحادية عشر الهندسة الميكانيكية الأميركي شهادة الثانوية صادق الصباح

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