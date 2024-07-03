654 ألف جنيه إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" أمس

حقق الفنان محمد إمام بفيلمه اللعب مع العيال أكثر من 654 ألف جنيه أمس الثلاثاء في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.