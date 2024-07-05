إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" بشباك التذاكر المصري
تمركز فيلم الفنان محمد إمام المعنون بـ اللعب مع العيال في المركز الثاني بشباك التذاكر بدور العرض السينمائي.
أبطال فيلم اللعب مع العيال
فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.
وحقق الفيلم فى آخر تحديث له إيرادات تقدر بـ 692 ألفا و908 جنيهات..
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