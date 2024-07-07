"اللعب مع العيال" يحافظ على ترتيبه بالبوكس أوفيس المصري، هذه إيرادات أمس

فيلم اللعب مع العيال، يواصل الفنان محمد إمام تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر بفيلمه الجديد اللعب مع العيال الذي يعرض ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى لعام 2024.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وحافظ فيلم اللعب مع العيال على مركزه الثاني بــ البوكس أوفيس المصري، وحقق إيرادات وصلت لــ 642 ألفا و536 جنيهًا أمس السبت في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي المصرية.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.