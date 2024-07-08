موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ30

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل انطلاق المباريات الختامية للجولة الـ 30.

وتختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري المصري بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، والاتحاد السكندري ضد بيراميدز، وفاركو مع الداخلية.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي..

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري

مباريات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري

السبت 6 يوليو

المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)

سموحة ضد إنبي 2-0

زد ضد البنك الأهلي 0-1

الأحد 7 يوليو

بلدية المحلة ضد المصري 0-1

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 0-0

الزمالك ضد الاسماعيلي 2-1

الإثنين 8 يوليو

فاركو ضد الداخلية - 4 عصرا - ستاد حرس الحدود

الاتحاد ضد بيراميدز - 5:30 مساءً - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد طلائع الجيش - 7 مساءً - ستاد القاهرة.