الحوثيون ينفذون 4 عمليات ضد أهداف أمريكية وبريطانية في البحرين العربي والأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون، اليوم الإثنين، مهاجمة سفن إسرائيليّة وأمريكيّة وبريطانيّة، في 4 عمليات عسكرية نوعية، في البحرين العربي والأحمر، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

الاحتلال ينتقل للمرحلة الثالثة من حرب غزة

ومنذ قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن المستوى السياسي في إسرائيل أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة، مضيفة أن تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة سيتأثر بصفقة الرهائن إذا تمت والوضع في لبنان.

نتنياهو: نقترب من القضاء على حماس

وفي سياق متصل، زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس.

نتنياهو، فيتو

حماس تعلق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

من ناحية أخرى قالت حركة حماس، اليوم الإثنين: إن حالة الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال تؤكد السلوك الإجرامي لحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكدت حماس، في بيان، أن الحالة التي ظهر عليها الأسرى الذين أفرج عنهم جيش الاحتلال الفاشي اليوم، وما يبدو عليهم من علامات الهُزال والإنهاك الجسدي والنفسي، وآثار التعذيب الواضحة؛ يؤكد السلوك الإجرامي لحكومة الاحتلال الفاشية، المتحدية للقوانين الإنسانية، والتي ترتكب يوميا جرائم حرب موصوفة، دون أن تجد أي رادع.

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