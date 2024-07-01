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خارج الحدود

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء الطبي خطأ فادح

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
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وصف مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء الطبي، بأنه خطأ فادح.

إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، اليوم الإثنين، إن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء خطأ فادح وفشل أخلاقي، زاعما أن هذا الرجل الذي قُتل واحتُجز مختطفينا تحت مسؤوليته، مكانه في السجن.

وأضاف البيان أنه في صباح اليوم، أمر رئيس الوزراء بإجراء تحقيق شامل في كيفية حدوث ذلك، ومن المتوقع أن يقدم رئيس الشاباك نتائج التحقيق إلى رئيس الوزراء خلال يوم، مؤكدا أن قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء جاء دون علم المستوى السياسي أو رؤساء الأجهزة الأمنية.

 

الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين

وأشار البيان إلى أنه لمنع تكرار مثل هذا الحدث، أوعز رئيس الوزراء بتشكيل فريق يقوم بفحص والتأكد من هوية المعتقلين الذين تم التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم، وسيضم الفريق ممثلين عن وزارتي الأمن والجيش والشاباك ومجلس الأمن القومي.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أفاد مراسل «الغد» بأن قوات الاحتلال أفرجت عن عدد من الأسرى الفلسطينيين عبر حاجز كوسوفيم، شرق دير البلح، وسط قطاع غزة، ومن بينهم الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، والذي تم اعتقاله عقب اقتحام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في نوفمبر الماضي.

 

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