نتنياهو يزعم: إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس

زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس.

من ناحية أخرى قالت حركة حماس، اليوم الإثنين: إن حالة الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال تؤكد السلوك الإجرامي لحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكدت حماس، في بيان، أن الحالة التي ظهر عليها الأسرى الذين أفرج عنهم جيش الاحتلال الفاشي اليوم، وما يبدو عليهم من علامات الهُزال والإنهاك الجسدي والنفسي، وآثار التعذيب الواضحة؛ يؤكد السلوك الإجرامي لحكومة الاحتلال الفاشية، المتحدية للقوانين الإنسانية، والتي ترتكب يوميا جرائم حرب موصوفة، دون أن تجد أي رادع.



الجرائم المستمرة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة

وأضافت أن الجرائم المستمرة، بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي تجاوَزَت كل حد، وما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، والمعتقلون في مراكز اعتقال جيشه الإرهابي؛ تتم بقرار من حكومة الاحتلال ضمن سياستها الفاشية باستهداف شعبنا الفلسطيني وإبادته، بغطاء كامل من الإدارة الأميركية المتواطئة مع انتهاكاتٍ فاضحة للقوانين الدولية، تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالعمل الفوري على وقف هذه المجزرة التي تنفذها حكومة الاحتلال النازية، وضرورة حماية الأسرى والمعتقلين، والمدنيين في مناطق الصراع، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التحرك وكشف مصير آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين اختطفهم جيش الاحتلال من قطاع غزة، ويعمل على إخفائهم قسرا في ظروف لا إنسانية.