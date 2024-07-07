الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

النني يصل معسكر المنتخب الأولمبي، وميكالي يستقبله بحفاوة

النني يصل معسكر المنتخب
النني يصل معسكر المنتخب الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، وصل منذ قليل النجم الدولى محمد النني إلى معسكر المنتخب الأوليمبي، تمهيدا للمشاركة معه ضمن قائمة الكبار فى أولمبياد باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة، قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية، لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

ولاقى النني استقبال حافل من الجهاز الفني بقيادة ميكالي ومحمود حرب المدير الإداري وتياجو المدرب العام وعادل مصطفى المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس  وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم.

وحرص محمود حرب على إنهاء كافة تسكين النجم الدولى الكبير وسط اهتمام كبير من الجمهور ورواد الفندق الذى تقيم به بعثة المنتخب للحصول على قسط من الراحة خاصة قبل أول مران مع المنتخب.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم: 

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني 

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا 

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة 

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي 

فاركو: محمود جهاد 

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

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