فيتو تكشف هوية رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي

اولمبياد باريس، قال مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم إنه تم اختيار اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسا لبعثة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يلحق اللواء مشهور ببعثة المنتخب الأوليمبي في فرنسا يوم 18 من يوليو الجاري.

موعد سفر المنتخب الأوليمبي إلى بارس

حدد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي موعد سفر المنتخب الي باريس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

وحدد ميكالي 10 يوليو الجاري موعدا لسفر المنتخب الاوليمبي الي باريس رافضا اقتراح سفر المنتخب يوم 13 علي طائرة خاصة لارتباطه بخوض مباراتين وديتين يومي 14 و18 وديتين امام العراق واوكرانيا

قائمة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد باريس

اعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الأوليمبي، قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه غدا الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين ما عدا محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.



مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024



وأسفرت قرعة أولمبياد باريس 2024، لكرة القدم، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من إسبانيا وأزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

ويستهل منتخب مصر الأولمبي مبارياته بمواجهة جمهورية الدومينيكان، ثم يلعب أمام أوزبكستان في الجولة الثانية، ويختتم مواجهاته أمام إسبانيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024



مصر ضد جمهورية الدومينيكان

تقام يوم 24 يوليو 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

مصر ضد أوزبكستان

تلعب يوم 27 يوليو 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

مصر ضد إسبانيا

تنطلق يوم 30 يوليو 2024، في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر.

فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة، بشأن انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس كلاعب فوق السن.

ووافق الزمالك على طلب المنتخب الأولمبي بانضمام زيزو كلاعب فوق السن مع المنتخب في الأولمبياد رغم حاجة الفريق لجهودات اللاعب.

زيزو يطلب الانضمام للمنتخب في أولمبياد باريس

وعلمت فيتو أن زيزو هو من طلب من إدارة الزمالك وجوزيه وجوميز الموافقة على انضمامه للمنتخب الأولمبي والمشاركة في أولمبياد باريس.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أخبر الإدارة بأن الزمالك لا ينافس حاليا على بطولة الدوري وأن انضمامه للمنتخب لن يؤثر على مشوار الفريق الأبيض.

وواصل المصدر حديثه أن جوميز في البداية كان يرفض انضمام زيزو لحاجته للاعب لكن مسئولي الزمالك أقنعوه بانضمام اللاعب للمنتخب خاصة أنه واجب وطني.

وأرسل اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

إستبعاد إياد العسقلاني للإصابة

وقرر البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، استبعاد إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي من القائمة النهائية أمس بعد إصابة اللاعب بتمزق في كعب القدم، وضم بدلا منع على زعزع لاعب فيوتشر لتصبح قائمة اللاعبين تحت السن ١٩ لاعبا

ثم قام ميكالي بضم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو فوق السن الأولمبي، قبل أن يقرر ضم حارس المقاولون محمد السيد سيحا لتكتمل القائمة بـ٢٢ لاعبا، بينهم ثلاث حراس مرمى ولاعبين فقط فوق السن.

وكانت فيتو انفردت يوم الجمعة الماضي بقائمة المنتخب الأولمبي النهائية للاعبين تحت السن كما ورد في الخبر التالي