الإثنين 08 يوليو 2024
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خطوات الحصول على قيد عائلي مميكن عبر الإنترنت

خطوات الحصول على
خطوات الحصول على قيد عائلي، فيتو

ترصد فيتو لقرائها المعايير المؤهلة للحصول على قيد عائلي ورقي أون لاين، تلك الخدمات التي تتم من خلال قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  التي أدخلت الكثير من التحديثات بهذه القطاعات لتحسين الخدمة للمواطنين.

 

أولا_ خطوات الحصول على قيد عائلي ورقي

- الذهاب إلى مصلحة السجل المدني التابع لها.
تقديم طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولى.

- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.

تقديم المستندات المطلوبة والنموذج المختص.

- تسلم القيد عائلي خلال فترة من يوم إلى 15 يومًا طبقًا للطلب العادي أو المستعجل

ثانيا_الأوراق المطلوبة للحصول على قيد عائلي ورقي 
 

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

 

- صور من شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

 

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.؛

 

- صور من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

 

- سحب نموذج 40.

 

- صور من بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.

 

ثالثا_ خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا
 

- الدخول على موقع للأحوال المدنية على الرابط

 

- تسجيل الدخول كمستخدم.

 

- اختر خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن.

 

- سيطلب منك توضيح علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».

 

- إدخال المعلومات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.

 

- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

 

- تحديد نظام الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.

 

- تحديد مكان استلام القيد العائلي

 

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فيتو قيد عائلي بوزارة الداخلية وزير الداخلية

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