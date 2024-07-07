الإثنين 08 يوليو 2024
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حوادث

المرور يواصل تنظيم حركة المركبات أعلى دائري المعادي بعد سقوط سيارة عروسين بمياه النيل

تنظيم حركة المرور
تنظيم حركة المرور بدائري المعادي، فيتو

تواصل قوات قطاع مرور القاهرة تنظيم حركة المركبات أعلى دائري المعادي، بعدما تسبب حادث سقوط سيارة كان يستقلها عروسين في نهر النيل بدائرة قسم شرطة المعادي لتكدس الحركة المرورية.

كما تواصل الإدارة رفع حطام الحاجز الحديدي الذي تسبب الحادث في كسره، بعدما انحرفت عجلات السيارة واصطدمت به مما تسبب في سقوط السيارة، ورفع السيارة من النيل عبر ونش القطاع بالتعاون مع رجال الدفاع المدني.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من طوارئ الصحة بسقوط سيارة بداخلها أشخاص من أعلى الدائرى فى نهر النيل نطاق المعادى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة عروسين وسائق، وجرى نقلهم إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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دائرى المعادى قطاع مرور القاهرة سيارة نهر النيل الحركة المرورية بمنطقة المعادى

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