السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

مصادرة 14 طن دقيق مهرب في حملة تموينية بالجيزة

مصادرة 14 طن دقيق
مصادرة 14 طن دقيق مهرب، فيتو

 قادت اليوم السبت الدكتورة هالة غريب  مديرة مديرية التموين بمحافظة الجيزة حملة مكبرة ومتابعة ميدانية سريعة علي المخابز البلديه ومحطات البنزين بقري القطاع الجنوبي بمحافظة الجيزة  وكان برفقة محي إسماعيل مدير الرقابة المركزية

جهود حملات التموين بمحافظة الجيزة

وأسفرت الحملات عن عمل محضر جنح لمخزن دقيق لعدم وجود تراخيص او فواتير للمخزن او المضبوطات وتم مصادرة علي ١٤ طن دقيق وتم اتخاذ اللازم قانونا، ومراجعة سجل ٢١ بترول لمحطة بنزين وتبين وجود تصرف في ١٢٠٠٠ الف لتر بنزين ٩٢ و١٢٠٠٠ الف لتر سولار وتم اتخاذ اللازم قانونا 

انتظام عمل المخابز البلدي بالجيزة

كما قامت بجوله ميدانية سريعة للتأكد من انتظام اصحاب المخابز البلدي بالعمل بالمنظومة الجديدة والحفاظ علي مستوي جودة الرغيف من حيث الوزن والشكل والمواصفات بناء علي توجيهات وزير التموين والتجارة الداخليه بزياده سعر رغيف الخبز  عشرون قرش للرغيف البلدي المدعمً بواقع 5 ارغفه يوميا لكل فرد  بواقع 150 رغيف شهريا بسعر ٣٠ جنيه للفرد الواحد علي البطاقه التموينيه شهريا، وشددت مديرة المديرية خلال الجولة  علي اصحاب المخابز بالالتزام بجودة ومواصفات واوزان الرغيف وانتظام عمل المخابز مؤكدة لهم  أنه في  حاله رصد اي مخالفة سيتم توقيع الغرامات والعقوبات عليهم.

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مديرة مديرية التموين الجيزة محضر جنح لمحطة بنزين المخابز البلدي ب

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