تعرف على ترتيب مواجهات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، وجاءت كالتالي:

الجولتان الأولى والثانية

من 2 لـ10 سبتمبر 2024، سيواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي في الجولة الأولى، ثم يحل ضيفًا على بوتسوانا في الجولة الثانية.

الجولتان الثالثة والرابعة

وفي الفترة من 7 لـ15 أكتوبر 2024، يستضيف منتخب مصر المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة، ثم يحل ضيفًا عليه بالعاصمة الموريتانية في الجولة الرابعة.

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، فيتو

الجولتان الخامسة والسادسة

في الفترة من 11 لـ19 نوفمبر 2024، يلعب المنتخب المصري أمام كاب فيردي خارج الديار في الجولة الخامسة، ثم يستضيف بوتسوانا في ختام مبارياته بالتصفيات.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.

مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: جامبيا، جزر القمر، مدغشقر، تونس.

المجموعة الثانية: ليسوتو، أفريقيا الوسطى، الجابون، المغرب.

المجموعة الثالثة: بوتسوانا، موريتانيا، الرأس الأخضر، مصر.

المجموعة الرابعة: رواندا، ليبيا، بنين، نيجيريا.

المجموعة الخامسة: ليبيريا، توجو، غينيا الاستوائية، الجزائر.

المجموعة السادسة: النيجر، السودان، أنجولا، غانا.

المجموعة السابعة: تشاد، سيراليون، زامبيا، كوت ديفوار.

المجموعة الثامنة: إثيوبيا، تنزانيا، غينيا، جمهورية الكونغو.

المجموعة التاسعة: إيسواتيني، غينيا بيساو، موزمبيق، مالي.

المجموعة العاشرة: زيمبابوي، كينيا، ناميبيا، الكاميرون.

المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان، الكونغو، أوغندا، جنوب أفريقيا.

المجموعة الثانية عشر: بوروندي، مالاوي، بوركينا فاسو، السنغال.

المغرب تستضيف أمم إفريقيا 2025

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل وحتى 18 من يناير لعام 2026، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المغرب بعد استضافة نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.