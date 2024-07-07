الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على ترتيب مواجهات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، وجاءت كالتالي:

الجولتان الأولى والثانية

من 2 لـ10 سبتمبر 2024، سيواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي في الجولة الأولى، ثم يحل ضيفًا على بوتسوانا في الجولة الثانية.

الجولتان الثالثة والرابعة

وفي الفترة من 7 لـ15 أكتوبر 2024، يستضيف منتخب مصر المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة، ثم يحل ضيفًا عليه بالعاصمة الموريتانية في الجولة الرابعة.

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، فيتو

الجولتان الخامسة والسادسة

في الفترة من 11 لـ19 نوفمبر 2024، يلعب المنتخب المصري أمام كاب فيردي خارج الديار في الجولة الخامسة، ثم يستضيف بوتسوانا في ختام مبارياته بالتصفيات.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا. 

مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: جامبيا، جزر القمر، مدغشقر، تونس.
المجموعة الثانية: ليسوتو، أفريقيا الوسطى، الجابون، المغرب.
المجموعة الثالثة: بوتسوانا، موريتانيا، الرأس الأخضر، مصر.
المجموعة الرابعة: رواندا، ليبيا، بنين، نيجيريا. 
المجموعة الخامسة: ليبيريا، توجو، غينيا الاستوائية، الجزائر.
المجموعة السادسة: النيجر، السودان، أنجولا، غانا.
المجموعة السابعة: تشاد، سيراليون، زامبيا، كوت ديفوار.
المجموعة الثامنة: إثيوبيا، تنزانيا، غينيا، جمهورية الكونغو.
المجموعة التاسعة: إيسواتيني، غينيا بيساو، موزمبيق، مالي.
المجموعة العاشرة: زيمبابوي، كينيا، ناميبيا، الكاميرون.
المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان، الكونغو، أوغندا، جنوب أفريقيا.
المجموعة الثانية عشر: بوروندي، مالاوي، بوركينا فاسو، السنغال.

المغرب تستضيف أمم إفريقيا 2025

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل وحتى 18 من يناير لعام 2026، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المغرب بعد استضافة نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.

لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر إبراهيم حسن كاس الأمم الإفريقية كاب فيردي المنتخب الموريتاني بوتسوانا مواعيد مباريات منتخب مصر

مواد متعلقة

بعد أزمة المنتخب الأولمبي، منتخب مصر الأول في ورطة بسبب جدول الدوري

إبراهيم حسن: مستعدون لكل ظروف تصفيات أمم أفريقيا 2025

حسام حسن يعلق على مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

إبراهيم حسن عن عدم مصافحة إمام عاشور لطارق سليمان: "الناس بتزود"

الأكثر قراءة

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع البطاطس لـ30 جنيها (فيديو)

فلاشة الامتحان، حقيقة تسريب امتحان الكيمياء بالثانوية العامة

مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى

الزمالك يكشف عن قيمة زيادة التجديد السنوي للأعضاء

بيان عاجل لاتحاد عمال مصر بشأن أزمة حسن شحاتة

محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تخفيف عقوبته بتهمة تهربه من التجنيد (فيديو)

بحد أقصى 4 زجاجات، سعر الزيت على بطاقة التموين

منوعات

المزيد

موجة حر قياسية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات لملايين السكان

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-7-2024 في ختام التعاملات

كم سجل الدينار الكويتي بعد تراجعه بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد؟

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأحمر في المنام وعلاقته بالعمل في وظيفة مرموقة

كيف تكون سكرات الموت، ومن هما السائق والشهيد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية