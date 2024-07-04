إبراهيم حسن: مستعدون لكل ظروف تصفيات أمم أفريقيا 2025

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق مستعد وجاهز لكل الظروف في المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، قائلا: أيا كانت المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة فإننا نلعب دائما للفوز وتحقيق نتائج إيجابية.

أضاف إبراهيم حسن أن الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل ومعظم الفرق الأفريقية تمتلك لاعبين محترفين في أكبر دول العالم وكاب فيردي ومورتيانيا ظهروا بمستوى جيد في بطولة الأمم الأفريقية الأخير بكوت ديفوار، ولكن نلعب دائما للفوز والتأهل لبطولة الأمم الأفريقية واللعب على التتويج باللقب.

تابع إبراهيم حسن أنه يتم تم من الآن التجهيز لمعسكرات المنتخب استعدادًا لمباريات التصفيات الأفريقية في الفترة المقبلة، والتي تبدأ في سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك بعد أن جرت اليوم الخميس، قرعة التصفيات في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

الجولة الأولى والثانية تقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 سبتمبر 2024.

الجولة الثالثة والرابعة تقام خلال الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر 2024.

الجولة الخامسة والسادسة تقام خلال الفترة من 11 وحتى 19 نوفمبر 2024.

مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: جامبيا، جزر القمر، مدغشقر، تونس.

المجموعة الثانية: ليسوتو، أفريقيا الوسطى، الجابون، المغرب.

المجموعة الثالثة: بوتسوانا، موريتانيا، الرأس الأخضر، مصر.

المجموعة الرابعة: رواندا، ليبيا، بنين، نيجيريا.

المجموعة الخامسة: ليبيريا، توجو، غينيا الاستوائية، الجزائر.

المجموعة السادسة: النيجر، السودان، أنجولا، غانا.

المجموعة السابعة: تشاد، سيراليون، زامبيا، كوت ديفوار.

المجموعة الثامنة: إثيوبيا، تنزانيا، غينيا، جمهورية الكونغو.

المجموعة التاسعة: إيسواتيني، غينيا بيساو، موزمبيق، مالي.

المجموعة العاشرة: زيمبابوي، كينيا، ناميبيا، الكاميرون.

المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان، الكونغو، أوغندا، جنوب أفريقيا.

المجموعة الثانية عشر: بوروندي، مالاوي، بوركينا فاسو، السنغال.

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل وحتى 18 من يناير لعام 2026، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المغرب بعد استضافة نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.