صدامات عربية بتصفيات أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر في مواجهة صعبة أمام الرأس الأخضر وموريتانيا.. وهذه مواعيد الست جولات

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وجرت القرعة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية تضم 48 منتخبا على رأسهم منتخب مصر ومنتخب المغرب (البلد المستضيف)، وتم تقسيمها على 12 مجموعة، كل منها تضم 4 منتخبات، حيث يصعد أول وثاني كل مجموعة ماعدا المجموعة التي تضم منتخب المغرب يصعد منها منتخب واحد مع أسود الأطلس.

وأجريت مراسم القرعة في جنوب أفريقيا بمشاركة إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار بجانب مروان شماخ نجم منتخب المغرب الأسبق.

مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: جامبيا، جزر القمر، مدغشقر، تونس.

المجموعة الثانية: ليسوتو، أفريقيا الوسطى، الجابون، المغرب.

المجموعة الثالثة: بوتسوانا، موريتانيا، الرأس الأخضر، مصر.

المجموعة الرابعة: رواندا، ليبيا، بنين، نيجيريا.

المجموعة الخامسة: ليبيريا، توجو، غينيا الاستوائية، الجزائر.

المجموعة السادسة: النيجر، السودان، أنجولا، غانا.

المجموعة السابعة: تشاد، سيراليون، زامبيا، كوت ديفوار.

المجموعة الثامنة: إثيوبيا، تنزانيا، غينيا، جمهورية الكونغو.

المجموعة التاسعة: إيسواتيني، غينيا بيساو، موزمبيق، مالي.

المجموعة العاشرة: زيمبابوي، كينيا، ناميبيا، الكاميرون.

المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان، الكونغو، أوغندا، جنوب أفريقيا.

المجموعة الثانية عشر: بوروندي، مالاوي، بوركينا فاسو، السنغال.

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

الجولة الأولى والثانية تقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 سبتمبر 2024.

الجولة الثالثة والرابعة تقام خلال الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر 2024.

الجولة الخامسة والسادسة تقام خلال الفترة من 11 وحتى 19 نوفمبر 2024.

صدامات عربية في المجموعات

ويدور صدام عربي بين منتخبي مصر وموريتانيا في المجموعة الثالثة بجانب صدام آخر بين منتخبي تونس وجزر القمر في المجموعة الأولى.

المغرب يستضيف أمم أفريقيا لثاني مرة

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل وحتى 18 من يناير لعام 2026، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المغرب بعد استضافة نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.