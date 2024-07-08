الإثنين 08 يوليو 2024
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منوعات

مواطن سعودي يصاب بالرعب بعد العثور على ضيف غير متوقع في الحمام (فيديو)

حمام، فيتو
حمام، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة عثور شاب على قرد داخل حمام منزله في منطقة عنيزة ما أثار تفاعلا كبيرا.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب وقد تفاجأ بوجود القرد داخل الحمام، وتحديدا فوق سخان المياه، حيث قال:"بسم الله، وش تبي، هذا جني؟".

اكتشاف قرد داخل حمام شاب في السعودية

وتابع الشاب: "عادي تلقى قط، أو كلب، إنما قرد، ترى أنا بعنيزة مو بـ الطايف".

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع هذا الفيديو، حيث أخذه البعض بطرافة، فيما استغرب البعض وصول القرد إلى هذه المنطقة، وأعرب آخرون عن خوفهم من هذا المشهد.

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