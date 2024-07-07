الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيحترم اختيار الشعب بشأن نتائج الانتخابات التشريعية

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قالت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم: إن الرئيس إيمانويل ماكرون تماشيا مع التقاليد، سينتظر الصورة الكاملة للبرلمان قبل اتخاذ القرارات التالية اللازمة.

وتابعت الرئاسة الفرنسية: "ماكرون يحلل حاليا آخر نتائج الانتخابات البرلمانية، وبصفته الضامن لمؤسساتنا سيحترم اختيار الشعب الفرنسي".

دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة

صرح زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون، اليوم الأحد، بأن على الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة.

وذكر ميلونشون بعد إعلان النتائج الأولية التي تشير إلى تقدم ائتلاف اليسار في الانتخابات الفرنسية أن"ماكرون تعرض للهزيمة وعليه أن يعترف بذلك".

 

اليسار يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات الفرنسية

وتابع ميلونشون الذي دعا إلى رحيل رئيس الوزراء أن "ماكرون يجب عليه الاعتراف بالهزيمة دون محاولة الالتفاف"، مضيفًا أن "هزيمة ماكرون مؤكدة بشكل واضح".

وأشار إلى أن "إرادة الشعب يجب أن تحترم بشكل صارم الآن"، مؤكدا أن اليمين بعيد كل البعد عن تقديم الحلول المناسبة للمواطنين".

وحقق تحالف اليسار فوزًا استثنائيًا في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية 2024، وفقًا لمؤشرات أولية، كشفت عن تصدره الاستحقاق الديمقراطي، وبحسب المؤشرات الأولية أيضا حل اليمين المتطرف ثالثا في الانتخابات.

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