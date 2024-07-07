الأحد 07 يوليو 2024
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طريقة عمل كاساديا تشيز برجر، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

كاساديا تشيز برجر،فيتو
كاساديا تشيز برجر،فيتو

طريقة عمل البرجر، البرجر من أشهر الوجبات السريعة التي لها عشاق كثيرون على مستوى العالم لمذاقه المميز الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل البرجر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كاساديا تشيز برجر.

مكونات عمل كاساديا تشيز برجر:-

لحم مفروم متبل بالملح والفلفل وناضج

كاتشب

خردل

خبز التورتيلا

جبنة شيدر

بصل مفروم

للصلصة 

1/2 كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة كاتشب

2 ملعقة كبيرة مخلل خيار مفروم

1 ملعقة كبيرة بصل أبيض مفروم

2 ملعقة صغيرة خل أبيض

شبت مفروم

طريقة عمل كاساديا تشيز برجر:-

  • لتحضير الصلصة، أضيفي المكونات إلى وعاء ثم قومي بتحريكها حتى تمتزج.
  • لتحضير البرجر، أضيفي اللحم المفروم إلى وعاء ثم أضيفي الكاتشب والخردل.
  • سخني صينية مسطحة أو مقلاة على نار متوسطة ثم رشيها برذاذ غير لاصق.
  • ضعي خبز التورتيلا على المقلاة ثم رشي طبقة رقيقة من جبن الشيدر متبوعة بالبصل وخليط اللحم المفروم.
  • أضيفي الطبقة المرغوبة من المكونات إذا رغبتِ.
  • ثم رشي طبقة رقيقة أخرى من الجبن وضعي التورتيلا فوقها.
  • بمجرد أن يتحول لون التورتيلا إلى اللون البني.
  • اقلبيها ثم استمري في الطهي حتى يتحول لون التورتيلا الثانية إلى اللون البني.
  • انقلي الكاساديا إلى لوح التقطيع ثم اتركيها تبرد لمدة 5 دقائق قبل تقطيعها 
    تقدم مع الصلصة.
كاساديا تشيز برجر 

ولعمل البرجر العادى

مكونات عمل البرجر:-

نصف كيلو لحم مفروم

كيس خلطة البرجر ويباع بالسوبر ماركت

رشة فلفل اسود

طريقة عمل البرجر:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم وخلطة البرجر ونعجن جيدا باليد.
  • ثم نضيف الفلفل الاسود ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجين متجانس.
  • ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نشكل اللحم أقراص، ونحفظه بالفريزر لحين الاستخدام.
  • وعند الطهى نخرجه من الفريزر ونضعه على الشواية أو الجريل أو مقلاة غير لاصقة.
  • ويقدم البرجر مع خبز الكايزر والكاتشب والمايونيز والخس وشرائح الطماطم والبصل.

أضرار اللحوم المصنعة الجاهزة 

ويجب على ربات البيوت تحضير اللحوم المصنعة فى المنزل وليس اللانشون فقط لمخاطر اللحوم المصنعة الجاهزة، وعادة ما يتم تحميل اللحوم المصنعة بالصوديوم أثناء المعالجة والتدخين والحفظ، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400٪ من تلك الموجودة في اللحوم غير المصنعة.

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