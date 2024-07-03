ماكرون يحث نتنياهو على تجنب عملية جديدة بخان يونس ورفح
أعلن قصر الإليزيه في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون حث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة.
ماكرون يطالب نتنياهو بعدم إطلاق عملية عسكرية برفح
وقال ماكرون إن أي عملية إسرائيلية قرب خان يونس ورفح لن تؤدي إلا إلى زيادة الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الكارثية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عن الاستعداد للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة والتي تتضمن قصف جوي.
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