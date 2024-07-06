دخل الـمنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكرا تدريبيا أمس الجمعة، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب البرازيلي ميكالى المدير الفنى للمنتخب، بإستئناء الثنائي فوق السن أحمد سيد زيزو ومحمد النني، المقرر انضمامهم للمعسكر غدا الأحد.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

أرسل اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

منتخب العراق الأولمبي، فيتو

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، فيتو

إستبعاد إياد العسقلاني للإصابة

وقرر البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، استبعاد إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي من القائمة النهائية أمس بعد إصابة اللاعب بتمزق في كعب القدم، وضم بدلا منع على زعزع لاعب فيوتشر لتصبح قائمة اللاعبين تحت السن ١٩ لاعبا

ثم قام ميكالي بضم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو فوق السن الأولمبي، قبل أن يقرر ضم حارس المقاولون محمد السيد سيحا لتكتمل القائمة بـ٢٢ لاعبا، بينهم ثلاث حراس مرمى ولاعبين فقط فوق السن.