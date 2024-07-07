الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

أبو عبيدة: نقاتل ضد جيش الاحتلال المدعوم من أمريكا وبريطانيا منذ 9 أشهر

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطيني لا يزال يتعرض للعدوان والإبادة الجماعية عقابا له على تمسكه بأرضه.

وتابع أبو عبيدة: "طوفان الأقصى لم يكن بداية مقاومتنا لعدوان الاحتلال بل كان انفجارا في وجه جرائم العدو.. استطلاعات الرأي المستقلة تظهر بعد أشهر من العدوان كيف يلتف شعبنا وراء مقاومته".

مرور 9 شهور على حرب غزة

وأضاف: "جرائم الاحتلال بلغت ذروتها بالتطهير والإبادة الممنهجة في الضفة والقدس وقطاع غزة.. وما زلنا نقاتل في غزة دون دعم خارجي وما زال شعبنا صامدا بلا غذاء ولا دواء".

وأوضح أبو عبيدة، أن عناصر المقاومة يقاتلون منذ 9 أشهر ويكسرون جيش الاحتلال المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلي أن جيش الاحتلال يستخدم المدنيين دروعا بشرية ويقصف البيوت ويستبيح المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال  ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية  في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة  ارتفع إلى 38 ألفا و135 شهيدا و87 ألفا و828 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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