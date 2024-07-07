التضامن توزع 1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، خلال الفترة من يناير 2023 إلى أبريل 2024.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى

ويأتي ذلك في إطار جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديري مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.