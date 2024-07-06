تعزز احتمالية عودة الرئيس السابق، تداعيات مناظرة بايدن وترامب (إنفوجراف)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تداعيات المناظرة الرئاسية بين الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بواشنطن.

تداعيات المناظرة بين الرئيس الحالي والسابق للولايات المتحدة الأمريكية

سلَّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على ما أثارته المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب من صدمة في المجتمع الدولي، حيث أعرب حلفاء الولايات المتحدة الرئيسون عن قلقهم العميق بشأن تداعيات تلك المناظرة.

