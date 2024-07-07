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أخبار مصر

القباج تهنئ مايا مرسي على توليها حقيبة التضامن (صور)

وزيرة التضامن تستقبل
وزيرة التضامن تستقبل نيفين القباج ,فيتو
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استقبلت الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، التي حرصت على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي لتوليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، متمنية لها التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة، مشيدة بالجهود المبذولة التي قامت بها  نيفين القباج خلال فترة توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في فترة شهدت العديد من التحديات، مشيرة إلى أنه سيتم البناء على تلك المجهودات واستكمال العمل في ملفات وبرامج الوزارة المختلفة. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها وجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يتمنون دوام التوفيق للوزيرة السابقة خلال المرحلة المقبلة.

 

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