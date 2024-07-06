السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مركز الفرافرة يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية القادمة

اجتماع رئيس مركز
اجتماع رئيس مركز ومدينة الفرافرة،فيتو

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعا بحضور نائب رئيس المركز وسكرتير عام  المركز والمعنيين من جهاز المركز التنفيذى وذلك لمناقشة مقترحات المشروعات التى سيتم إدراجها للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العام المالي الماضي ومناقشة بنود خطة العام المالي الحالي في كافة المجالات، خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، والإنارة وشبكة الكهرباء  ومنظومة النظافة وتجميل المدينة والمرافق المختلفة وغيرها من المجالات التي تهم المواطن.

آلية تلافى المعوقات التي تُبطئ معدلات التنفيذ

 كما تم مناقشة آلية تلافى أي معوقات قد تُبطئ معدلات التنفيذ بكافة المشروعات.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، على تكليفات محافظ الإقليم بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.
مع مراعاة الأخذ بالإعتبار لوضع أي مشروع بالخطة  أن يكون له جدوى إجتماعية وإقتصادية ويلبي إحتياج المواطنين بما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات لتعود بالنفع والفائدة وتلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمركز

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